Eerste zomereditie van 'Straffen Toebak' lokt heel wat volk

‘Straffen Toebak’ vond al twee keer plaats als winterfestival. De naam van het festival verwijst naar het tabaksverleden van Appelterre. Het dorp telde vroeger wel zestien tabaksfabrieken, en ook het overgrote deel van de bevolking kweekte zelf tabak. Het was al eerder de bedoeling van de organisatoren om ook een zomereditie te organiseren, maar corona stak daar een stokje voor. Dit weekend was het dan toch zover. Er werd voor het eerste zomerfestival groots uitgepakt met enkele grote nineties-artiesten, zoals 2 Fabiola, Pat Krimson, The Mackenzie ft. Jessy en Zohra, naast meer lokale artiesten als Yves Segers en Tim & Jim, en er was ook heel wat kinderanimatie op de grote weide in de Kapittelstraat.

De eerste zomereditie verliep goed. “We zijn heel tevreden. Er was een grote opkomst, ondanks de minder goede weersvoorspellingen. Aan het drank- en eetverbruik schat ik de opkomst voorlopig op 1.200 à 1.500 bezoekers”, zegt Kim Goessens, één van de organisatoren. Zij hadden vooraf op 1.000 bezoekers gehoopt. “Op een bui na is het verder droog gebleven. We hadden genoeg tenten geplaatst als voorzorg, maar dat is niet echt nodig geweest. We kregen heel wat goede reacties. Dit is zeker voor herhaling vatbaar, maar in de toekomst zullen we het zomerfestival misschien naar een andere datum verleggen, in het begin of midden van de zomer. Dan is de kans op goed weer groter.”