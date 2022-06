Eerste straatnaamborden in Ninoofs dialect sieren straten in stadscentrum

Ninove Restaurant Just M staat na twee jaar over te nemen: "Zonder corona was het een heel ander verhaal geweest”

Restaurant ‘Just M’ in de Centrumlaan, waar vroeger meer dan dertig jaar lang tearoom Gelati was, sluit al na twee jaar de deuren. Eigenares Nathalie Deraedt (48) vormde de bekende tearoom in 2020 om tot een restaurant, maar toen barstte de coronacrisis los. Die heeft het nieuwe restaurant genekt. Nathalie stapt na vijftien jaar uit de horeca. 9 juli is de laatste dag van Just M.

