Eerste diaken in Ninove sinds veertien jaar is beroepsmilitair: “Al van kleins af aan heb ik een groot rechtvaardigheidsgevoel”

NinoveHugo Gielen (58) is vanaf zondag officieel de nieuwe diaken in Ninove. Het was intussen al veertien jaar geleden dat Ninove nog een diaken had. Hugo is in het dagelijkse leven beroepsmilitair en zal zich als diaken in de Ninoofse Sint-Corneliusparochie inzetten voor minderbedeelden en mensen in nood.