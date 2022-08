Eerste bedrijf op Doorn Noord hoopt eind dit jaar te verhuizen naar nieuw bedrijventerrein

Voorde ‘Oldscool Comedy Chantant’ als test voor allereer­ste rusthuis­fes­ti­val volgend jaar in woonzorg­cen­trum Wilgen­dries in Voorde: “Van rusthuis ‘place to be’ maken voor jong en oud”

Woonzorgcentrum Wilgendries in Voorde wordt volgend jaar voor één dag ‘the place to be’ voor jong en oud. Daar zal immers het allereerste rusthuisfestival in Vlaanderen plaatsvinden. Humor wordt de rode draad tijdens het ‘Oldscool festival’. Over twee weken, op 3 september, is er al een eerste try-out in het woonzorgcentrum.

