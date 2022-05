Eenjarige dierenkliniek opgelucht met einde acht maanden durende werken op Brakelsesteenweg: “Klaar voor nieuw elan”

De Molenhoek, al sinds 1997 een dierenartsenpraktijk, verhuisde in april vorig jaar naar haar huidige locatie, verderop de Brakelsesteenweg, en is sindsdien officieel een dierenkliniek, aangesloten bij AniCura, een Europees netwerk van dierenartsen. De vorige locatie, ook op de Brakelsesteenweg, was te klein geworden, niet alleen voor het gestegen cliënteel, maar ook voor de gespecialiseerde apparatuur. “Op onze vorige locatie hadden we al te kampen gekregen met de werken aan Den Dollar en we waren pas twee maanden verhuisd naar onze nieuwe locatie toen we het bericht kregen dat de werken op de Brakelsesteenweg zouden starten”, vertelt Philippe Van Vooren, dierenarts en oprichter van De Molenhoek. “Dat was wel een koude douche.”