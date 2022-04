‘Eastern BBQ Contest' na corona opnieuw in vertrouwde paasperiode

De Eastern BBQ Contest is al verschillende jaren een traditie in de paasperiode, maar vorig jaar vond het evenement, na verschillende keren te zijn uitgesteld door de coronacrisis, uitzonderlijk in augustus plaats. Deze keer is het dus weer een echte ‘Eastern’ barbecuewedstrijd, met opnieuw teams uit heel Europa. “Een 20-tal teams nemen deel aan de Steak Cookoff Association-wedstrijd, waarbij een steak op de beste manier wordt klaargemaakt, en een 30-tal teams aan de KCBS-wedstrijd, waarbij verschillende soorten vlees om ter best op de barbecue worden klaargemaakt”, vertelt Bart Beeckmans van Wettels On Fire. “Ook Steak Cookoff loopt dit jaar voor het eerst zowel op vrijdag, zaterdag en zondag. De teams komen onder meer uit Zweden, Noorwegen, Nederland, Duitsland, Engeland, Oostenrijk en Italië. In de jury zetelen voor het eerst ook Canadezen en Amerikanen. Dat is al van voor corona geleden.”