‘Dwars door Neigembos’ is na twee jaar corona terug: Samen lopen en wandelen voor het goede doel met optredens en randanimatie

Door de coronacrisis kon het evenement twee jaar niet plaatsvinden. De organisatoren kijken ernaar uit om op 7 augustus eindelijk de derde editie te kunnen organiseren. “De eerste editie lokte in 2018 ongeveer 400 deelnemers en bracht 5.400 euro op voor onze goede doelen”, vertelt Koen Van den Houte, die ‘Dwars door Neigembos’ samen met Mario Penne organiseert. “In 2019 mochten we 674 deelnemers verwelkomen en konden we 9.000 euro aan onze goede doelen schenken. Na twee stille coronajaren hopen we dit bedrag te verbreken en willen we zoveel mogelijk mensen voor het goede doel laten samenkomen en bewegen in het unieke kader van Neigembos. Onze goede doelen hebben dit broodnodig.”

Die goede doelen zijn de nationale mucostichting (http://muco.be/nl/mucoviscidose), die zich al jaren inzet voor mensen met muco en hun families - nog steeds de meest voorkomende erfelijke levensbedreigende ziekte in ons land - en de vzw Wenteka (https://wenteka.weebly.com/), een plaatselijke vereniging uit Denderwindeke die elk jaar een aantal jeugdactiviteiten organiseert en gedurende de zomermaanden zich op vrijwillige basis inzet voor honderden kinderen door speelpleinwerking met voor-en naopvang. Zij ontvangen respectievelijk twee derde en een derde van de totale opbrengst van het evenement. “Onze organisatie is nog steeds 100% zero profit en wordt ondersteund door Gezinsbond Denderwindeke, Chiro Sjaloom Meerbeke en Gidsen Ninove.”

Randanimatie

Tijdens de jogging en wandeling is er opnieuw tal van randanimatie. “Om een zo ruim mogelijk publiek aan te spreken, zorgen we voor dj’s op het parcours en hebben we het wandelgedeelte op algemene aanvraag uitgebreid. Na de jogging verwelkomen we vanaf 17 uur covergroepen The A-tease en Uppelink op ons groot podium. Er zal een drank- en eetstand en gezellige zithoek zijn aan de weide rechtover de kapel van Bevingen. Voor de kinderen is er ook een springkastelendorp. Alles met respect voor de omgeving en mooie natuur.”

Voor de jogging is er keuze uit een afstand van 4,8,12 of 16 km (10 miles). “Het parcours is heuvelachtig en gaat door het prachtige Neigembos en kapeldomein. Afhankelijk van de gekozen afstand kunnen joggers dit parcours 1,2,3 of 4 keer lopen. Er worden bekers uitgereikt aan de eerste drie mannen en vrouwen van elke categorie. Daarnaast is er ook een tombola met drie grote prijzen waar alle deelnemers van de jogging aan deelnemen. De lopers zullen op cruciale punten worden aangemoedigd door de beats van de dj’s. Ook is er een jeugdloop (geboortejaar 2011 - 2013) en kabouterloop (geboortejaar 2014 en jonger) voor de allerkleinsten.” Wie liever wandelt, kan genieten van wandelingen door het Neigembos en wijde omgeving via de trage wegen van 4, 8, 12 of 16 km. De eerste 500 deelnemers krijgen na de wandeling/jogging een goodiebag. Per ingeschreven loper of wandelaar gaat er automatisch 4 euro naar het goede doel en alle opbrengsten van de drankenverkoop/eetstand zullen ook naar onze goede doelen vloeien.

Praktisch

Voorinschrijvingen zijn mogelijk tot woensdagavond 3 augustus 20 uur via www.dwarsdoorneigembos.be (6 euro/inschrijving via overschrijving op BE67 0635 9368 4087). Daginschrijvingen zijn de dag zelf ook mogelijk tussen 9 en 14 uur voor de wandeling en van 13.30 tot 14.45 uur voor de jogging zelf (8 euro). De inschrijvingen voor de kabouter- en jeugdloop (2 euro/deelnemer) gebeuren ter plaatse.

‘Dwars door Neigembos’ start op zondag 7 augustus om 14.15 uur aan de kapel van Bevingen met de kabouterloop voor kinderen. Om 15 uur is er een gezamenlijke massastart voor de volwassenen.

Volledig scherm Dwars door Neigembos 2019 © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Dwars door Neigembos 2019 © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Dwars door Neigembos 2019 © Claudia Van den Houte

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.