Dubbelexpo over Pater Damiaan en Dr. Hemerijckx gaat van start in Abdijkerk

De aanleiding van de dubbeltentoonstelling is de 150ste verjaardag van Damiaans aankomst op Molokaï, het eiland waarnaar mensen met lepra vroeger werden verbannen. “Het is uniek dat we Pater Damiaan en Dr. Hemerijckx samenbrengen in één ruimte”, vertelt Wilfried Smesman, voorzitter van het Dr. Hemerijckxcomité. “Het is dit jaar precies 150 jaar geleden dat Pater Damiaan (1840-1889) voet aan land zette op het melaatseneiland Molokaï in Hawaï. Aan de hand van origineel beeld- en bronnenmateriaal werpt deze expo een blik op het leven en werk van Pater Damiaan: zijn vertrek naar Hawaï, zijn leven tussen de plaatselijke bevolking, zijn confrontatie met de melaatsen.”

“Ninovieter Dr. Frans Hemerijckx (1902-1968) heeft in het spoor van Damiaan de strijd tegen lepra definitief op de wereldkaart gezet. Wij tonen zijn Ninoofse herkomst, zijn onvermoeibare strijd tegen lepra in Congo gedurende 25 jaar en zijn verblijf in India gedurende nog eens 10 jaar. Hij stichtte er in Polambakam een lepra-centrum. Daardoor kwam hij wereldwijd in de kijker als een geziene figuur in de WHO (wereldgezondheidsorganisatie) en op talrijke congressen in binnen- en buitenland.”