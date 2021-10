Drugsvrienden gingen op café na zelfmoord vriendin en staan nu wegens schuldig verzuim voor rechter: “We dachten dat ze dood was”

Oostende/Nieuwpoort/Bredene/Zemst/Geel Bende Ren­mans-inbrekers slaat liefst 16 keer toe en riskeert celstraf­fen tot 2 jaar

22 oktober Vier Kosovaren en een Albanees riskeren in de Brugse rechtbank celstraffen tot 2 jaar voor tien inbraken en zes pogingen in winkels en supermarkten. De bende sloeg in de meeste gevallen toe in filialen van Renmans en maakte daarbij meer dan 10.000 euro buit.