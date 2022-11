Drie Ninoofse frituren zetten pleegzorg in de kijker

Haaltert Politievak­bon­den voeren actie aan gemeente­huis van Haaltert, waar vertrou­wens­stem­ming plaatsvond over burgemees­ter Veerle Baeyens: “Wat zij gedaan heeft, is een brug te ver. Ons vertrouwen is ze kwijt”

De politievakbonden ACV, VSOA en NSPV hebben maandagavond actiegevoerd aan het gemeentehuis van Haaltert. Daar ging wat later - op vraag van de gezamenlijke oppositie - een extra gemeenteraad door om te stemmen over het vertrouwen in burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) na vermoedens van machtsmisbruik nadat ze zou hebben aangedrongen op het ontslag of de overplaatsing van een agent. Coalitiepartners CD&V en Vooruit behouden voorlopig het vertrouwen in de burgemeester.

