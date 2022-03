Drankenshop Sandersput heropent twee keer zo groot: “Particulierenverkoop zit in de lift”

De drankenshop verhuisde tien maanden geleden naar een pop-up op de Aalstersesteenweg/Vinkenstraat - de vroegere locatie van Sandersput-, in afwachting van de nieuwbouw. “Het vorige gebouw was afgeleefd”, vertelt Guy Cannoot van Vandenameele n.v., het bedrijf dat Sanderput zo'n twintig jaar geleden overnam. “Er waren al een paar keer restauratiewerken gebeurd, maar nu was het tijd om het gebouw volledig af te breken en voor een nieuwbouw te gaan. Het nieuwe gebouw is qua oppervlakte twee keer zo groot als het vorige. De particulierenverkoop zit dan ook in de lift. Mensen willen ook beleving wanneer ze winkelen. Dat proberen we hier te bieden. Zo zullen we regelmatig degustaties houden.”

Assortiment uitgebreid

Door de verdubbeling van de winkeloppervlakte werd het assortiment ook uitgebreid. “We hebben ongeveer 350 biersoorten. Er is een ‘wall of beers’ met 75 cl-flessen, een geuzenmuur, een ruimere wijnafdeling met ook wijnmanden die volledig op maat van de klant gemaakt kunnen worden, net als onze biermanden. We hebben eveneens een groter gamma frisdranken, cava en champagne in alle prijsklassen en zo’n 500 verschillende sterke dranken.”

De familie Vandenameele uit Aalst is al sinds 1888 actief in de drankensector. Momenteel staat de derde generatie aan het roer van het bedrijf, maar ook de vierde generatie is intussen al actief. Toen het familiebedrijf het Ninoofse Sandersput overnam, besloot ze de naam te behouden omdat die al heel gekend was in Ninove.

Drankenshop Vandenameele-Sandersput houdt op 18, 19 en 20 maart een openingsweekend in het nieuwe gebouw, Brusselsesteenweg 333 in Meerbeke. De drankenshop is open van dinsdag tot vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18 uur, op zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur en op zondag van 9 tot 12 uur.

Guy Cannoot, Ellen Cannoot, medewerker Benjamin en Tim Vandenameele in het nieuwe gebouw van Drankenshop Vandenameele-Sandersput in Meerbeke.

Het nieuwe gebouw van Drankenshop Vandenameele-Sandersput in Meerbeke.

Het nieuwe gebouw van Drankenshop Vandenameele-Sandersput in Meerbeke.