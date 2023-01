Dr. Hemerijckxcomité ontvangt Indisch ereteken voor haar inzet in aanloop naar dubbelexpo over Pater Damiaan en Dr. Hemerijckx

NinoveHet Dr. Hemerijckxcomité organiseert van 20 januari tot en met 5 februari een dubbeltentoonstelling over Pater Damiaan en Dr. Hemerijckx in de Abdijkerk van Ninove. De aanleiding is de 150ste verjaardag van Damiaans aankomst op Molokaï, het eiland waarnaar mensen met lepra vroeger werden verbannen. In aanloop naar de dubbeltentoonstelling ontving het comité een Indisch halssnoer als ereteken voor haar inzet.

Pater Damiaan en Dr. Frans Hemerijckx, die geboren werd in Ninove, zijn beiden bekend om hun inzet voor mensen met lepra. Het is dit jaar precies 150 jaar geleden dat Pater Damiaan (1840-1889) voet aan land zette op het melaatseneiland Molokaï in Hawaï. Ninovieter Dr. Frans Hemerijckx (1902-1968) heeft in het spoor van Damiaan de strijd tegen lepra definitief op de wereldkaart gezet en is onder meer bekend om zijn ‘klinieken onder de bomen’, waarbij het medisch personeel tot bij de patiënt gaat en niet omgekeerd. Dat systeem van mobiele klinieken worden nog steeds toegepast door de Damiaanactie en door tal van andere organisaties die zich richten op ontwikkelingssamenwerking.

Ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van Damiaans aankomst op Molokai organiseert het Dr. Hemerijckxcomité van 20 januari tot en met 5 februari een dubbeltentoonstelling ‘Pater Damiaan – Dr. Hemerijckx’ in de Abdijkerk van Ninove. “Het is uniek dat we Pater Damiaan en Dr. Hemerijckx samenbrengen in één ruimte”, vertelt Wilfried Smesman, voorzitter van het Dr. Hemerijckxcomité. “Hoewel ze elkaar qua levensloop nooit hebben gekend - Damiaan stierf in 1889, Dr. Hemerijckx werd geboren in 1902 - zijn er veel gelijkenissen. Ze waren beiden enorm gedreven mensen die getraumatiseerd waren door lepra, een verschrikkelijke ziekte waarbij mensen werden uitgesloten. Dr. Hemerijckx werkte 25 jaar in Congo en 10 jaar in Polambakkam in India. Hij keek op naar Pater Damiaan. Dr. Hemerijckx heeft de naam van de Diamaanactie bedacht. Met de dubbeltentoonstelling gaan we de jeugd tonen wat de inzet is geweest van deze twee mannen. Achttien panelen zullen gaan over Dr. Hemerijckx - we tonen zijn Ninoofse herkomst en zijn onvermoeibare strijd tegen lepra - en achttien panelen Pater Damiaan - zijn vertrek naar Hawaï, zijn leven tussen de plaatselijke bevolking en zijn confrontatie met de melaatsen. Er is alvast veel belangstelling bij de scholen.”

Ereteken

Het Dr. Hemerijckxcomité, dat al sinds de jaren zestig het leven en het werk van dokter Frans Hemerijckx in Ninove in ere houdt met onder meer de Damiaanactie die altijd een succes was in Ninove, ontving in aanloop naar de dubbeltentoonstelling een typisch Indisch ereteken: een Indisch halssnoer dat de erkentelijkheid uitdrukt van de Indische bevolking voor het werk van Dr. Hemerijckx. Steven Dobbelaere, de oprichter van het Dr. Hemerijckxcomité, kreeg dat uit handen van schepen Cultuur Henri Evenepoel (Open Vld). “In 2019 (50 jaar na het overlijden van de dokter, red.) lieten we het gedicht ‘De tranen van lepra’, dat stadsdichter Willie Verhegghe in 2006 schreef, aanbrengen aan het monument van Dr. Hemerijckx op het Dr. Hemerijckxplein”, vertelt schepen Evenepoel. “Ook de zoon van Dr. Hemerijckx en zijn vrouw waren toen aanwezig. Zij gaven me een Indisch halssnoer als erkentelijkheid voor de inspanningen die Ninove heeft gedaan. Het leek mij logisch dat het Dr. Hemerijckxcomité dit krijgt. Met de Damiaanactie hebben zij intussen in al die jaren meer zieken geholpen dat dat er Ninovieters zijn (meer dan 40.000).”

De dubbeltentoonstelling Pater Damiaan – Dr. Hemerijckx vindt 20 januari tot en met 5 februari, telkens van 8.30 tot 17 uur plaats in de Abdijkerk. De toegang is gratis. Op 23 april wordt er tijdens ‘Dr. Hemerijckx Youth Day’ een wandelpad ingehuldigd samen met de Ninoofse jeugdbewegingen en worden de Dr. Frans Hemerijckx Awards uitgereikt op het Dr. Hemerijckxplein.

Volledig scherm Huidig voorzitter Wilfried Smesman, Steven Dobbelaere, de oprichter van het Dr. Hemerijckxcomité, schepen Henri Evenepoel en Henri Avoux, medewerker van het eerste uur. © Claudia Van den Houte

