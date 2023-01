Dorpsgenoten verrassen 100-jarige Maria tijdens nieuwjaarsreceptie

Maria werd geboren in Nederhasselt en woonde er heel haar leven, in de Scheidestraat, tot ze een jaar geleden naar een woonzorgcentrum in Steenhuize verhuisde. Ze heeft drie kinderen, zes kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. “In haar leven stond de zorg voor haar gezin centraal. In haar jonge jaren heeft ze nog in een spinnerij gewerkt. Onze moeder is een zachtaardig, goed mens. Boos zijn staat niet in haar woordenboek. Ze is altijd positief ingesteld, ook na tegenslagen”, vertelt Herman De Vulder, één van haar kinderen. Zo verloor Maria al vroeg haar man. “Wij - haar kinderen - en zij stonden sterk samen. Ik denk dat dat ervoor gezorgd heeft dat ze zo oud is geworden: een positieve ingesteldheid en goede genen - haar vader is 94 jaar oud geworden.”