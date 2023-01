Dood van Daan (14) komt hard aan bij Sandra, die ook haar zoon (15) verloor na pesterijen: “Verschrikkelijk wanneer een kind geen andere uitweg ziet”

voetbal eerste nationale Kapitein Kevin De Wannemae­ker wil Ninove eind dit seizoen in schoonheid verlaten: “Komende twee duels zijn enorm belangrijk”

Het punt dat KVK Ninove vorig weekend sprokkelde op het veld van Thes Sport was een stevige opsteker. Met de komst van Dessel naar De Kloppers zaterdagavond kijken de groenhemden een rechtstreekse concurrent in de strijd om het behoud in de ogen. Bovendien hebben de Kempenaars na de verloren heenmatch nog een rekening open staan bij Ninove en zijn ze bij Dessel het doelpunt van Romero in de slotminuut van die match nog niet vergeten. Ingrediënten genoeg dus voor een meer dan geladen degradatieduel.

12 januari