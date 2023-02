Dobbelteup verslaat Niet Geweun en De Zjielen, Wel Bestetj wint twee keer: “Door corona konden we sparen en nu extra uitpakken”

De carnavalsgroepen Dobbelteup en Wel Bestetj zijn de grote winnaars geworden van de carnavalsstoet in Ninove. Dobbelteup kon voor het eerst Nie Geweun en De Zjielen verslaan, die de voorbije jaren de overwinning steevast in de wacht sleepten bij de groepen met praalwagen. In de categorie groepen zonder praalwagen won Wel Bestetj. Die laatste vereniging ontvangt daarnaast ook nog eens de Don Augustprijs.

Dobbelteup behaalde al verschillende keren de derde plaats, maar wint de carnavalsstoet dit jaar voor de allereerste keer. “De top drie had leuk geweest, maar als groep zelf verwacht je niet om te winnen”, zegt Jimmy Herremans, voorzitter van Dobbelteup. “De Zjielen en Nie Geweun waren immers ook prachtig en de voorbije jaren wonnen zij telkens. We behaalde wel al drie keer de derde plaats en de laatste tien jaar belandden we telkens in de top vijf. Dit jaar konden we extra sparen doordat er twee jaar geen stoet was door corona, daarom wilden we met iets extra uitpakken.”

Daardoor verslaat Dobbelteup twee grote groepen, al is de groep doorheen de jaren ook gegroeid. “We bestaan intussen 17 jaar. We zijn kleinschalig begonnen, in de garage van mijn vader. We hebben altijd de drang gehad naar iets meer. Dit jaar was het iets meer qua lengte, maar ook de ambiance en de show zaten goed. Ik denk dat dat de doorslag heeft gegeven. Ook onze kostuums waren af, meer dan Aalst-waardig.”

Maggie De Block

Op de praalwagen van Dobbelteup prijkte onder meer Maggie De Block, die eerder deze maand nog een bezoek bracht aan de groep. “We hadden eerst gewerkt rond het vorige thema van carnaval Ninove ‘Resikleert isj een teema’. Het idee was dat iedereen het financieel moeilijk zou hebben door corona en we onze kostuums van vroeger zouden moeten recycleren. Maar toen ging de stoet niet door en kwam er voor carnaval Ninove 2023 een nieuw thema: ‘Komt isj ooëtj a kot’. We hebben het thema van toen behouden en liepen als naaisters en stiksters in de stoet, maar combineerden dit met het nieuwe thema door Maggie De Block en haar uitspraak ‘blijf in uw kot’ te verwerken in onze wagen.”

Quote Onze bedoeling was gewoon om ons te amuseren. We voelden geen druk, dat was wellicht ons succes Kristof Decat van Wel Bestetj

Voor de carnavalisten ‘Wel Bestetj’ is het zeker niet hun eerste overwinning. Zij wonnen al meermaals in de categorie groepen zonder praalwagen en werden eerder al een keizerlijke groep, een titel die je behaalt wanneer je drie keer op rij wint. “We zijn wel geschrokken dat we dit jaar gewonnen hebben”, vertelt Kristof Decat van Wel Bestetj. “Onze bedoeling was gewoon om ons te amuseren. We voelden geen druk, dat was wellicht ons succes. We zijn enorm tevreden, zeker omdat we ook de Don Augustprijs winnen, voor de derde keer, want dat is de meest felbegeerde prijs om te winnen.”

Voil Zjanet

De leden van Wel Bestetj liepen in de carnavalsstoet als ‘voil zjanet’. “We gingen terug naar de basics van carnaval, als voil zjanet. We willen uitbeelden dat door de coronacrisis onze kas leeg was en het moeilijk was om dure stoffen te kopen. Dat was ook het thema van de prinsaanstelling: ‘Schatten op zolder’. Op zolder vonden we een ‘vellen frak’.” Hun doel om zich te amuseren was alvast geslaagd. “Het amusement is groter als je geen stress hebt. Dat straalt af op de groep. We hebben 15 kinderen in onze groep en zij bleven ook de dansjes al lachend doen. Ze gaven geen krimp. Ik denk dat het plaatje gewoon klopte. De show die je brengt, is ook belangrijk.”

Bij de losse groepen won ‘Zwetzat’. De leden van de groep liepen als smurfen in de stoet. Ze hadden onder meer ook slechterik Gargamel en zijn kat Azraël mee. De Don Augustprijs ging zoals al vermeld ook naar ‘Wel Bestetj’. ‘Skidj Oeëtj’ had het beste stoetliedje

De rangschikking:

Groepen met wagen

1. Dobbelteup NKV

2. Nie Geweun NKKV

3. De Zjielen NKCV

4. De Draujvers NKV

5. Van ‘t Alverdrau Donker NKV

6. Toeters mé Pretensje NKV

7. De Moesjkes MKKV

8. Veneir te Naujg NKV

9. Greut en Groesj NKV

10. Groulek Dest MKV

11. Okegemse Amuzanten OKV

12. VES NKV

13. Dweis en Overegt NKV

14. Kiekebisj! NKV

15. Alé d’AMAzoesje vzw

16. De Sparkens NKV

Groepen zonder wagen

1. Wel Bestetj NKKV

2. Osta Spoedja NKV

3. De Foesjelieers NKV

4. De Charels MKCV

5. De Maskesskoeten NKV

6. Vrieët opt Gemak NKV

7. Mismieësterd NKV

8. Asda Mogoed Aflupt NKV

9. Kem Skeun Aunzien NKV

10. Vantaudj op Tasj NKV

11. Skelmerau NKV

12. Janet nor men Ert NKV

13. Pretensje 2.0 NKV

14. Los’n Dee MKV

15. Stinkend Raujk NKV

16. Just Gepast NKV

17. Pier ver’t Plezier NKV

18. Zig Zag Bleukes NKV

19. Skidj Oeëtj NKV

20. De Zjiepkitten NKV

21. De Kloefkappers MKV

22. De Vrijdagstarters NKV (De Skoeten)

23. ’t Is Ter Oever NKV

24. Pips & Co NKV

Beste Losse Groep

Zwet Zat

Don Augustprijs

Wel Bestetj NKKV

Beste Stoetliedje

Skidj Oeëtj

