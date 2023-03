Discussie over één procent intrest op lening voor nieuw dierenasiel en toekomstige leningen aan verenigingen

Het Dierenasiel Ninove heeft zoals bekend een nieuwe locatie gevonden in de Minnenhofstraat in Denderwindeke. Voor het verbouwen tot een landbouwloods tot een nieuw asiel kan het dierenasiel 250.000 euro lenen van de stad Ninove. De stad had vorige maand al een reglement klaar voor leningen aan verenigingen, maar dat werd na kritiek van de oppositie herbekeken. Maar Forza Ninove was ook niet tevreden met het nieuwe reglement, waarin een intrestvoet van 1 procent werd opgenomen. “Het maatschappelijk belang van het dierenasiel is zodanig groot dat we voor dierenasiel uitzondering zouden moeten maken”, aldus D’haeseleer. De partij vroeg om die 1 procent te schrappen en naar 0 procent te brengen, voor iedereen.

Schepen van Financiën Katie Coppens (Samen/Vooruit) wees er op dat het aanvankelijk de bedoeling was om het intrestpercentage voor het asiel op 0 procent te legen. Met het vorige reglement zou er in de toekomst bij het toestaan van nieuwe leningen ook tot 1 procent gegaan kunnen worden. “Maar er is ongelijkheid als je de intrestvoet niet voor iedereen gelijk legt. En welke vereniging heeft geen maatschappelijk belang? Ik was verplicht om in het reglement een percentage op te nemen. We willen het niet voor iedereen aan 0 procent doen, omdat we er zelf ook kosten aan hebben. Ik denk dat het juridisch het meest sluitend is om voor iedereen hetzelfde te nemen. Het dierenasiel heeft vooral vrienden, maar er zijn ook mensen die klachten neerleggen. Als we voor hen in het reglement een uitzondering maken, dan denk ik dat dit juridisch aanvechtbaar is. Die 1 procent is een kleine dossierkost om onze eigen kosten te dekken.”