Dirk en Sandra stellen kersthuisje open voor goede doel Benefiet Haïti: “Toestand in armste land is momenteel schrijnend”

Het huis en de tuin van Dirk en Sandra blaken van de kerstlichtjes, kerstmannen en tal van andere kerstdecoratie. Deze keer ligt het ‘kerstdorp Aspelare’ niet in de Cyriel Prieelstraat, maar in Melkbos 45. “We zijn verhuisd, waardoor het kerstdorp een nieuwe locatie heeft”, vertelt Dirk. “Op onze nieuwe locatie hebben we nog meer ruimte voor kerstdecoratie. Niet alleen in onze tuin, maar we verwelkomen de bezoekers ook in onze veranda en keuken.” Iedereen kan bij Dirk en Sandra terecht voor een hapje en een drankje. De opbrengst daarvan gaat naar het goede doel vzw Benefiet Haïti, dat zich inzet voor de kansarmen in één van de armste landen van het westelijk halfrond.

De vzw werd opgericht door Geert van Iseghem, de broer van Dirk. Na de grote aardbeving in 2010 werkte Geert Van Iseghem als hulpverlener in Haïti. “Ik ging toen mee met B-FAST. Datzelfde jaar nog ben ik teruggekeerd naar Haïti om er een school herop te bouwen”, vertelt Geert. “Van een braakliggend stuk grond hebben we terug iets nieuw gemaakt. We hadden toen 10.000 euro ingezameld, waarmee we de school herop hebben kunnen bouwen. Ik ben nadien nog een paar jaar teruggegaan naar Haïti. In 2014 heb ik dan de vzw opgericht om hier geld in te zamelen voor de mensen in Haïti. We werken met peetouderschappen om kinderen naar school te kunnen laten gaan. Dankzij 35 peetouderschappen kunnen we momenteel ongeveer 200 kinderen school laten lopen. Het geld wordt vooral gebruikt om leerkrachten te betalen.”

Daarnaast ondersteunt de vzw nog twee andere scholen, waaronder een school voor kinderen met een handicap. “Die school wordt intussen al naar mij genoemd: de ‘Geert Academy”, aldus Geert. “Verder steunen we ook een voetbalschool. We zamelen in België kledij en schoenen in van clubs hier of kopen nieuw materiaal. We steunen ook de Mobile School, die wereldwijd een 50-tal mobiele scholen heeft.”

Situatie in Haïti is erger geworden

In Haïti heerst er momenteel een grote chaos, sinds gewapende bendes een deel van het land in hun greep hebben. Tienduizenden mensen zijn inmiddels hun huizen ontvlucht wegens het escalerende geweld. De gevechten verergeren de voordien al precaire situatie in het arme land. De interim-regering heeft de Verenigde Naties verzocht om een gewapende internationale troepenmacht. “De toestand in Haïti is schrijnend. Momenteel kan ik niet meer naar ginder gaan, er heerst een anarchie. Maar voor elk project heb ik een contactpersoon die ik voor 100 procent kan vertrouwen. Voor alles dat wordt aangekocht, is er een aankoopbewijs.”

De bewoners van Haïti kunnen nu dus zeker hulp gebruiken. “Er wordt heel weinig gedaan voor de bevolking. We kunnen weinig doen aan de toestand in het land, maar we helpen toch zo’n 1.000 mensen, geven hen moed en zorgen dat ze niet alleen staan. Ons doel is dat ze zichzelf kunnen redden. Ons jaarlijks budget zit rond de 30.000 euro. Om dat in te zamelen, is het kerstdorp belangrijk, samen met onze wafelenbak en ons eetfestijn. Elke euro gaat naar de mensen in Haïti, want we hebben als vzw geen werkingskosten. We zijn allemaal vrijwilligers.”

Het ‘kerstdorp Aspelare, Melkbos 45, is nog tot 8 januari elke dag te bezoeken tussen 17 en 21 uur. Iedereen is van harte welkom. Enkel op 24 en 31 december en op 1 januari is het kerstdorp gesloten. De laatste week van het jaar is er een wafelbak, ook ten voordele van vzw Benefiet Haïti.

© Claudia Van den Houte

© Claudia Van den Houte

© Claudia Van den Houte

© Claudia Van den Houte

© Claudia Van den Houte

© Claudia Van den Houte

© Claudia Van den Houte

© Claudia Van den Houte

© Claudia Van den Houte

Geert en Dirk Van Iseghem en Sandra Renneboog in het 'kerstdorp Aspelare'. © Claudia Van den Houte

© Claudia Van den Houte

© Claudia Van den Houte

© Claudia Van den Houte

© Claudia Van den Houte

