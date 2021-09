Dirk (50) krijgt hartinfarct tijdens Sup Elfstedentocht: “Voelde na zo’n 20 kilometer dat er iets niet klopte, even later ging het licht volledig uit”

MeerbekeDirk de Beuf (50) was woensdag goed gestart aan de Sup Elfstedentocht in Friesland, maar de race was voor hem al snel voorbij: de Meerbekenaar kreeg na 20 kilometer een hartinfarct. “Ik keek op mijn sporthorloge en zag dat mijn hartslag 175 slagen per minuut bedroeg. Nadien ging plots het licht uit. Ik had de kracht zelfs niet meer om mijn ogen open te houden.”

Vooraf schreven we nog hoe Dirk uitkeek naar de ‘Sup 11 City tour’, een tocht van 220 kilometer op het water voor Stand Up Paddlers of SUP’ers. “De hoogmis van het sup-gebeuren”, noemde hij het. Bovendien hadden de sup-wedstrijden lang stilgelegen door de coronacrisis. Hij was dus blij om woensdag in Leeuwarden te kunnen starten. “Ik was goed vertrokken. Ik was op eigen tempo gestart en lag samen met twee andere deelnemers voor op de rest”, vertelt Dirk vanuit het ziekenhuis in Leeuwarden. “Na zo’n 20 kilometer voelde ik dat er iets niet juist was. Even dacht ik dat het van de honger was, maar dat klopte niet, want ik had genoeg gegeten. Ik keek op mijn sporthorloge en zag dat mijn hartslag 175 slagen per minuut bedroeg. Een beetje nadien ging het licht volledig uit. Ik had de kracht zelfs niet meer om mijn ogen open te houden.”

Gelukkig greep de organisatie van ‘Sup 11 City tour’ snel in. “Ik was op mijn knieën gezakt op mijn supplank. Er waren in de tocht tussendoor verschillende begeleidingsboten. Die mensen hebben meteen ingegrepen en me met een begeleidingsbootje naar de oever gebracht. Ze hebben onmiddellijk een ambulance gebeld, die me snel naar het ziekenhuis in Leeuwarden heeft gevoerd. Daar werd er een hartinfarct vastgesteld als gevolg van een verstopping in een kransslagader. De verstopping werd verwijderd en er werd een stent geplaatst. Daarmee lijkt het probleem opgelost. Ik heb geluk gehad dat er vanuit de organisatie een goede begeleiding en EHBO was, en dat er goed werd gehandeld. Op een andere plaats had ik misschien zoveel geluk niet gehad.”

Heel onverwachts

Dirk betreurt wel dat hij de tocht - die hij al voor de vijfde keer ondernam - deze keer niet heeft kunnen uitdoen. “Spijtig, want ik had er goed voor getraind en droomde na mijn goede start al van het podium. Het is heel jammer, maar er zijn ergere dingen. Voor hetzelfde geld had ik de telefoon nu niet meer kunnen opnemen.”

Het hartinfarct kwam heel onverwacht. “Ik rook niet, ik drink niet, ik sport veel en ik ben niet in het rood gegaan. Ik heb ook geen voorgeschiedenis van hartproblemen of zo. Ik voel me nu opnieuw goed, mits medicatie, en vermoed wel dat ik mijn hobby zal kunnen blijven uitoefenen.”

Volledig scherm Dirk de Beuf op de Dender in Pollare. © Foto Claudia Van den Houte