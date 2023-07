Dierenasiel waarschuwt voor vergif in omgeving Pollarebaan

RESTOTIP. Bar Sajet: gezellig lunchen of ontbijten tussen de wol

Een koffie- en lunchbar in combinatie met een winkel in wol: het is een bijzondere combinatie, maar het lijkt goed te werken voor Tom en Sofie van Bar Sajet in Ninove. Je kan er ontbijten, lunchen of genieten van een stukje zelfgemaakt gebak met een kop koffie of thee.