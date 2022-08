Dierenasiel Ninove krijgt financiële steun van Vlaanderen

Outer/Ninove Jonathan opent nieuw restaurant 'Oltra' in pand van recent stopgezet­te 'De Tafel Van 2': “Tijd om mijn eigen verhaal te starten”

Jonathan De Geyseleer (33) uit Denderwindeke is momenteel druk in de weer om binnenkort zijn eigen restaurant te kunnen starten. Dat komt in het pand van restaurant ‘De Tafel Van 2' in Outer, dat onlangs de deuren sloot. Jonathan was tot voor kort aan de slag als chef-kok in restaurant Just M in het stadscentrum van Ninove, dat ook recent werd stopgezet, en had voordien al veel ervaring. Met ‘Oltra’ opent hij op 2 september zijn eerste eigen zaak.

12 augustus