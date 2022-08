Dierenasiel heeft handen vol met 'lockdownhonden' en inbeslagnames: “We zitten aan maximumcapaciteit”

Roosdaal Colruyt koopt site Léberg Bronnen, kasteeldo­mein staat intussen ook te koop

Colruyt Group heeft de bedrijfssite van het voormalige Léberg Bronnen in Roosdaal opgekocht. De bvba achter het bekende water- en frisdrankmerk ging eind 2020 al failliet, maar een overnemer werd niet gevonden. Colruyt brengt er nu een opslagplaats van de technische dienst onder. “Dit terwijl we onderzoeken of we opnieuw water en frisdranken kunnen produceren”, klinkt het. Het kasteeldomein staat intussen ook te koop.

