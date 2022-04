Dierenasiel heeft eindelijk nieuwe locatie gevonden: “Hopelijk kunnen honden nog vóór deze winter binnen zitten”

Al vijf jaar zijn er plannen voor een nieuw dierenasiel. Uitbaters Martine Van Den Steen en Katrien Reygaert hadden een vergunning gekregen voor de bouw van een nieuw asiel op de huidige locatie, aan het Kerkveld in Denderwindeke, maar die werd vernietigd door de provincie Oost-Vlaanderen en later door de Raad voor Vergunningsbetwistingen omdat het asiel zonevreemd ligt, in agrarisch gebied. Het huidige asiel werd in 1980 gebouwd en is erg verouderd.

Martine en Katrien en de stad Ninove zijn daarna op zoek gegaan naar een nieuwe locatie, maar dat bleek niet zo eenvoudig te zijn aangezien een dierenasiel wettelijk gezien niet overal is toegelaten. Na een lange zoektocht werd er nu toch een geschikte locatie gevonden in de Minnenhofstraat, net zoals het huidige asiel gelegen in deelgemeente Denderwindeke. “Ideaal was een locatie in ‘the middle of nowhere’, maar dat vind je niet, tenminste niet zolang de wetgeving niet is aangepast”, vertelt Martine Van Den Steen. “Voor de meeste locaties die we vonden, moet de bestemming van het gebied veranderd worden en dan kan het twee à drie jaar duren voor je nog maar kunt starten met bouwen. Die tijd hadden hadden we niet.”

Vergunningen en centjes nodig

De oplossing kwam toevallig uit de lucht gevallen. “De eigenaars van de landbouwloods in de Minnenhofstraat waren zelf naar ons toegekomen met de vraag of we geïnteresseerd waren om ze te kopen. Een asiel is toegelaten op die locatie, dus er bleek geen probleem. We hebben wel nog vergunningen nodig. Onze architect is bezig met de aanvraagprocedure. Er zijn ook verbouwingen noodzakelijk: een nieuw dak, nieuwe ramen,... er is nog werk aan de winkel. Ook op financieel vlak moeten we er nog geraken. We houden een eetfestijn op zaterdag 21 en zondag 22 mei in Trefpunt Winnik en de stad zal een deeltje bijdragen, maar dan hebben we nog een groot deel nodig.”

Quote We investeren veel geld om geluids­over­last te voorkomen. We vinden een goede verstand­hou­ding met de buren belangrijk Martine Van Den Steen

Martine en Katrien hebben hun wellicht toekomstige buren al per brief op de hoogte gebracht en houden komende donderdag ook een infovergadering voor de buurtbewoners. Zij hoeven zich volgens hen geen zorgen te maken. “In die meer dan 40 jaar hebben we nooit klachten gekregen over geluidsoverlast, op die ene buur na die de procedure aanspande omdat we zonevreemd liggen. Van de andere buren waren er nooit klachten, ondanks het feit dat de kennels van de honden nu buiten zijn. Op de nieuwe locatie zullen de honden binnen zitten. We zullen het gebouw volledig isoleren met speciale geluidswerende isolatie, zowel in het nieuwe dak als in de muren. Alleen op de momenten dat de honden mogen gaan wandelen, kan er even geblaf te horen zijn. We investeren veel geld om geluidsoverlast te voorkomen. We vinden een goede verstandhouding met de buren belangrijk.”

Vóór winter zodat honden binnen zitten

Katrien en Martine hopen nog dit jaar te verhuizen. “Ons doel is om nog voor de winter alvast met de honden te verhuizen, zodat ze dan niet meer buiten zitten. De meeste katten die we opvangen, verblijven momenteel op onze tijdelijke locatie langs de Brakelsesteenweg. Die zullen daar nog een tijd blijven, maar op langere termijn is het de bedoeling dat ze ook naar de nieuwe locatie in de Minnenhofstraat komen. Op de nieuwe locatie, met de weides er rond, is er ook genoeg plaats voor inbeslaggenomen schapen en geiten. Daarvoor komen er ook nog groenschermen. We zijn tevreden dat we eindelijk weg kunnen op onze oude locatie.”

De infovergadering voor buurtbewoners vindt donderdag 28 april van 18.30 tot 19.30 uur plaats in zaal Trefpunt, Bokkendries in Denderwindeke. In diezelfde zaal vindt op zaterdag 21 en zondag 22 mei ook het eetfestijn plaats.

