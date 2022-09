Dierenasiel doet oproep voor kattenvoeding nadat het opnieuw wordt overstelpt met katten

“De kittens en katten blijven maar binnen stromen”, klinkt het bij de uitbaters. “Al maanden krijgen we de ene melding na de andere dat er kittens in mensen hun tuin lopen en is er veel vraag om volwassen katten binnen te brengen. Voor dat laatste moeten we met een wachtlijst werken, want kittens hebben momenteel voorrang.” Het hoge aantal katten en kittens in het asiel maakt dat er een tekort is aan voeding. “Onze voorraad met kitten- en kattenvoeding, zowel brokjes als natvoer, is volledig uitgeput.” Het dierenasiel doet via haar Facebookpagina dan ook een oproep naar mensen om voeding te schenken. “Wie ons hiermee kan helpen, zijn we heel dankbaar.”