Desert Lions vertellen over volgend project voor een goed doel

Ninove For­za-raads­lid hekelt 118 overbodige verkeers­bor­den, geen prioriteit voor stad wegens nijpend personeels­te­kort

Gemeenteraadslid Dany Goessens (Forza Ninove) is niet te spreken over het aantal overbodige verkeersborden in Ninove. Er staan 118 borden teveel. Schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen-Groen) maakt zich meer zorgen over het personeelstekort op zijn dienst: “Als er nu nog iemand wegvalt, kunnen we als stad onze basisdienstverlening niet meer garanderen”, aldus Vande Winkel.

26 april