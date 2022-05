Derya start zaterdag 'Diva's Hair & Beauty Center' in Valleistraat: “Mensen kunnen hier daguitstap van maken”

Ze heeft al veel ervaring. “Ik ben al veertien jaar actief als kapster”, vertelt Derya. “Ik ben destijds bij kappersketen De Cliént gestart. Mijn eerste eigen kapsalon was in Kerksken, bij mijn moeder thuis. De voorbije zes jaar had ik een kapperszaak in de Molenstraat in Denderhoutem. Ik woon al een tijdje in Ninove en samen met mijn man heb ik een jaar geleden in Meerbeke een nieuwe woning gekocht. Het leek mij makkelijker om hier een zaak te beginnen. We hebben de nieuwe zaak achter ons huis gebouwd.”