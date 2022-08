Derde parkconcert gaat zoals gepland door met 2 Fabiola, organisatoren doen oproep: “Kom mama Patje eren en hen hart onder de riem steken”

Pamel Yvette (70) gaat al 40 jaar mee op kamp als kookouder: “Ik zag intussen al drie generaties ravotten op kamp”

De ouders van de chiromeisjes uit Pamel zijn zeker van één ding als hun dochter op kamp vertrekt. Ze zal gezond en genoeg gegeten hebben als ze terugkeert. Dat is grotendeels het werk van Yvette Tielemans, die dit jaar voor de veertigste keer als kookouder mee ging. “Terwijl de kinderen van hun ontbijt smullen, staan wij al in de keuken in de soep te roeren”, vertelt ze over de geoliede machine waarvan zij de ancien is.

4 augustus