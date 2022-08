Derde editie 'Dwars door Neigembos’ lokt opnieuw veel lopers en wandelaars voor goede doel

Er waren heel wat deelnemers aan de derde editie van ‘Dwars door Neigembos’: in totaal namen er 280 lopers deel, 250 volwassen wandelaars en naar schatting zo’n 45 wandelende kinderen. De organisatoren waren tevreden over de opkomst. “Het is warm weer en de laatste tijd zagen we dat loopwedstrijden in de streek minder deelnemers haalden”, zegt medeorganisator Mario Penne. “Ik vreesde dus een beetje voor de opkomst, maar ik ben blij dat er toch veel deelnemers zijn.” Er waren ook optredens en er was randanimatie.