Denderclub Ninove stopt na bijna 80 jaar noodgedwongen met ‘Grote Prijs Beeckman-De Caluwé’: “We kunnen met opgeheven hoofd afscheid nemen”

Tractor­sluis krijgt camerabewa­king: vorige werd compleet vernield, huidige ook al onder handen genomen: “De frustratie is groot”

De tractorsluis in de Monniksbosstraat in Liedekerke op de grens met Roosdaal is terug van weggeweest. Anderhalf jaar werd een tijdelijk exemplaar geplaatst om sluipverkeer tijdens de werken aan de Ijzerenkruisstraat tegen te gaan, maar Liedekerke zag wel heil in het obstakel en gaat voor een permanente sluis. Maar dat er nog altijd tegenstand is, werd deze week opnieuw duidelijk.