Deelnemers gezocht voor fanfare ‘Ninof, ‘k zien a geiren’

De fanfare is een idee uit het participatietraject 100 x 100. Het was een voorstel van Ninovieters Lutgard en Sofie om de zware coronaperiode letterlijk weg te blazen. Er worden nog deelnemers gezocht aan de fanfare. Van clown tot jongleur, van violist tot figurant, van danser tot ballonkunstenaar, van marionet tot troubadour, … Alles wat leven, muziek en kleur brengt, is welkom in de parade. Wie wil meedoen, wordt gevraagd om voor 15 augustus een seintje te geven via sofie.de.saedeleer@hotmail.com.