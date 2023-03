Deel personeel distributiecentrum Delhaize in Ninove legt werk neer

Er was dinsdag een ondernemersraad met de syndicale partners. Nadat er onenigheid zou zijn geweest over infosessies waarmee de vakbonden hun leden wilden informeren, werd er vanuit het ACV en het ABVV beslist om te staken. De nachtploeg, of minstens een deel ervan, zal het werk dinsdagavond niet aanvatten in het distributiecentrum.

Het ACLVB neemt niet deel aan de stakingsactie. “Wij zijn van mening dat de discussie nog niet over de arbeiders gaat, maar enkel over de bedienden”, zegt Johan De Nutte, vakbondsafgevaardigde voor ACLVB. “Waarom meedoen aan een staking die niet gaat over de mensen waarvoor we een mandaat hebben? Zowel arbeiders als het depot zijn niet betrokken. Zowat de helft van de bedienden, over wie het wél gaat, gaan trouwens nog steeds gaan werken. Als alle winkels collectief het werk zouden neerleggen, dan zouden we onmiddellijk solidair zijn en dat ook doen. Het ACLVB Ninove neemt niet deel aan de stakingsactie, maar leden van ACLVB mogen als ze dat wensen wel deelnemen en zullen ook vergoed worden.”