Deel personeel distributiecentrum Delhaize in Ninove legt werk neer: “We zijn solidair met collega’s in winkels en vrezen voor impact op depot”

Twee weken geleden besliste het personeel van de Delhaize-supermarkt in het Ninia Shopping Center al om te staken, maar dinsdag legde ook het personeel van het distributiecentrum van Delhaize in het industriepark in Ninove voor het eerst het werk neer. Eerder die dag was er een ondernemersraad geweest met de syndicale partners. Nadien werd er vanuit het ACV en het ABVV beslist om te staken. Een deel van de nachtploeg heeft het werk niet aangevat. “We houden deze stakingsactie uit solidariteit met de beslissing die genomen werd voor de bedienden (om de supermarkten die nu nog in eigen beheer zijn, over te dragen aan zelfstandige uitbaters, red.) en vooral de manier waarop. Zonder sociaal plan en terwijl er wordt gedaan alsof erg geen vuiltje aan de lucht is”, zegt Hilde Verhelst van ACV. “Ze zijn ook niet bereik om een compromis te zoeken.”