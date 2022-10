‘De vrouw met de kruik’ maakt streetartproject in Ninoofse straten compleet

Het project ging dit voorjaar van start. Het stadsbestuur besliste toen om in zee te gaan met Treepack, een collectief van streetartkunstenaars uit Leuven. “We zijn heel blij met dit project, waarvoor de dienst Cultuur va Ninove het initiatief nam”, vertelt schepen van cultuur Henri Evenepoel (Open Vld). “Street art geeft een vrolijke twist aan muren en huizen. Het herdefinieert vertrouwde straten en herinterpreteert gekende plekjes. Het daagt stadsslenteraars uit om straten en pleinen met nieuwe ogen te ontdekken.”

Het resultaat is een parcours dat start en eindigt aan het station van Ninove en via de Doornweg, de wijk Groeneweg en de Denderhoutembaan weer het stadscentrum induikt. Onderweg tref je tien kleine interventies, gemaakt door Kanter Dhaenens en Sam Billen. Elke interventie is ter plaatse gerealiseerd en geïnspireerd door de locatie, zoals het werk ‘Crayon’ vlakbij de basisschool De Lettertuin of ‘De poortwachters’ aan de Abdijpoort. Twee interventies verwijzen nadrukkelijk naar het verleden van Ninove als ‘Krasjelstad’. Kunst met een humoristische knipoog, dat is het opzet van ‘Tour Surprise’.

Voor de (iets grotere) kers op de taart zorgt Zësar Bahamonte, een bekende kunstenaar uit Sevilla (Spanje). Hij realiseerde een werk op de zijgevel van wijnhandel ‘Proef de passie’ op de Aalstersesteenweg, vlakbij kruispunt Den Doorn. Wijnhandelaar Mark Longin was een van de 20 Ninovieters die reageerden om een gevel ter beschikking te stellen. “We hebben er een drietal kunnen weerhouden in overleg met Treepack”, klinkt het bij de dienst Cultuur. “We keken vooral of de kunstenaar de gevel geschikt vond om ermee aan de slag te gaan en of de ligging goed genoeg was om er een aantrekkelijk parcours mee te bouwen.”

Poll bij Ninovieters

Twee ontwerpen van Zësar Bahamonte werden via een poll aan de bevolking voorgelegd. 656 mensen brachten een stem uit via de website, Facebook of Instagram. ‘De man met de druiven’ moest duidelijk het onderspit delven voor ‘De vrouw met de kruik’. En dus wordt voortaan wie vanuit Aalst of vanaf de Boudewijnlaan richting stadscentrum rijdt of fietst, stijlvol welkom geheten door ‘De vrouw met de kruik’.

Het streetartparcours ‘Tour Surprise’ start en eindigt aan het station van Ninove en is 3,2 km lang. Een flyer met een plan en een overzicht van alle locaties is beschikbaar bij de diensten cultuur (Oudstrijdersplein 6) en toerisme (Burchtstraat 44).

