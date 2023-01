'De Stille Getuigen' door Ninovieter Dirk Van Varenbergh

Wielrennen elites z/c Geen Ronde Tour du Sahel voor Bart Tribout: “Korte ritten wogen niet op tegen verre verplaat­sin­gen”

Alles was in kannen en kruiken om eind januari af te reizen naar Mauretanië. In dat West-Afrikaanse land zou Bart Tribout (40) de Tour du Sahel rijden met een samengestelde Vlaamse ploeg. Op het laatste moment werd alsnog verrassend van dat plan afgestapt. Bij het inkijken van het roadbook van deze vijfdaagse bleek geen enkele rit de kaap van honderd kilometer te halen.

26 januari