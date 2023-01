‘De Sparkens’ houden eerste indoor streetfoodfestival

Ze werken daarvoor samen met Streetfood Architects. Het indoor streetfoodfestival vindt plaats in zaal The Mauritz. Er zullen verschillende foodtrucks aanwezig zijn, met onder andere Italiaanse, Mexicaanse en Aziatische versnaperingen, pokébowls en nog veel meer. Verder zijn er desserts in samenwerking met Coco Glazuur, is er een cocktail- en mocktailbar, muziek,... Het indoor streetfestival vindt op zondag 22 januari doorlopend van 11.30 uur tot 20 uur plaats in zaal The Mauritz, Mallaardstraat 3 in Ninove. De toegang is gratis.