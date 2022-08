De Puitenrijders brengen vier dagen vertier tijdens 50ste kermis Voorde: Van volksspelen tot optredens van Christoff en Laura Lynn

“Eigenlijk zou de 50ste editie in 2020 hebben plaatsgevonden, maar toen kon de kermis niet doorgaan door de coronacrisis”, vertelt Kristof Manssens, voorzitter van De Puitenrijders. “Vorig jaar was er dan een beperkte editie. We zijn blij dat de activiteiten nu terug op een normale manier kunnen plaatsvinden.” De festiviteiten starten al op zaterdag 27 augustus, met een barbecue van 11.30 tot 14.30 uur en van 17 tot 20 uur en ‘De Foute Nacht’ vanaf 21.30 uur door Sandu Gym.

Op zondag 28 augustus is er vanaf 9 uur een puitenwandeling en een motorrondrit. “Die motorrondrit is nieuw”, aldus Manssens. “Er is van 10.30 tot 15 uur ook een afhaalfestijn en om 11 uur is er naar aanleiding van de 50ste editie een aperitiefconcert met de Koninklijke Harmonie Appelterre.” Nadien is er nog een kinderdisco om 16 uur en zijn er vanaf 19 uur optredens van Abba4U en dj James Brown, die drie dagen lang van de partij is.

Op maandag 29 augustus is er vanaf 14 uur een dansnamiddag met optredens van Matthias Lens en Laura Lynn. Op dinsdag 30 augustus zijn er vanaf 13.30 uur volksspelen voor groot en klein. “Voor de kinderen is er onder meer een loopfietswedstrijd en trottinettenkoers en voor de volwassenen bakschieting, mikbowling en nog veel meer. Om 17 uur is er een optreden van Pipo en Pipette, een jarenlange traditie, en vanaf 20.30 uur treden Christoff en Bram & Lennert op.”

De activiteiten vinden plaats in de Ophemstraat in Voorde, waar er een feesttent zal staan. De toegang is gratis.

