Davidsfonds Outer organiseert lezing ‘Arm Wallonië-Arm Vlaanderen’

Natuurpunt luidt alarmbel voor dierlijke verkeers­slacht­of­fers: “Kleine ingrepen zoals faunabuis op bepaalde locaties kunnen helpen”

Natuurpunt Haaltert vraagt aandacht voor de vele dierlijke verkeersslachtoffers in onze streek. Op de website waarnemingen.be, die sinds 2008 bestaat, werden er voor de Denderstreek op vijftien jaar tijd al 3.605 meldingen gedaan van verkeersslachtoffers. Die vallen vooral op locaties waar snelle wegen kruisen met natuurlijke corridors, valleien en beken, zoals de N45 ter hoogte van natuurgebied De Keelman en de N45 ter hoogte van de Oliemeersbeek in Haaltert. “Waar het kan, moeten we een faunabuis overwegen. Zeker bij wegwerkzaamheden is dat een budgetvriendelijke oplossing”, klinkt het bij Natuurpunt.