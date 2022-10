Davidsfonds Meerbeke organiseert 52ste boekenbeurs en kunsttentoonstelling

Roosdaal LEVENSVER­HAAL. Supervrij­wil­li­ger ‘Fransken’ Cornelis, klein van gestalte maar groots in wat hij deed

In Roosdaal wordt vandaag afscheid genomen van Frans Cornelis. Op 73-jarige overleed Fransken afgelopen week totaal onverwacht. Klein van gestalte, maar groots in alles wat hij heeft gedaan. Geen moeite te groot om bij een vereniging bij te springen en belangeloos te helpen. “Hij was een alleenstaande, maar alleen was hij nooit”, zegt zijn vriend Benny Hautman. “Het valt niet te tellen voor hoeveel mensen en verenigingen hij iets betekende.”

