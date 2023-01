Davidsfonds Denderwindeke klinkt op nieuwe jaar tijdens ‘Toast Literair’ met ontbijt en haiku’s

De vereniging verwelkomt de deelnemers met een glas om te toasten op het nieuwe jaar. Daarna volgt een uitgebreid ontbijt. Dit jaar komt Ninovieter Luc Barbé, die sinds een tiental jaar haiku’s en haibuns (korte prozateksten met een of meer haiku’s) schrijft, na het ontbijt vertellen over haiku’s, over de geschiedenis, de kenmerken van haiku en enkele belangrijke schrijvers.

‘Toast Literair’ vindt plaats op zondag 22 januari om 9 uur in de gemeenteschool, Edingsesteenweg 344 in Denderwindeke. Vooraf inschrijven en betalen is verplicht tegen ten laatste zaterdag 14 januari. De toegang bedraagt 10 euro met Davidsfonds-cultuurkaart of 14 euro per persoon. Meer info en inschrijven via www.dfwinnik.be/activiteiten/toast-literair-2023.