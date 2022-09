Dansschool houdt gratis proeflessen tijdens ‘Maand van de sportclub’ in Ninoofse sporthal

Dansers kunnen gratis langskomen in de sporthal van Ninove om te proeven van het dansaanbod. Voor de kleuters zijn de danslessen op zaterdagvoormiddag, voor de lagere school op donderdagavond. “Vanaf zaterdag 24 september starten we ook terug met een reeks peuterdans”, aldus Evelien van de dansschool eMOTION Gent-Ninove vzw. “Als enige in de streek bieden wij deze dansvorm aan voor peuters en hun ouder(s) vanaf 18 maanden. Het is de ideale gelegenheid voor echte quality time met jouw peuter en samen plezier te maken op muziek. Bovendien ontwikkelt de peuter hier zowel zijn motorische als muzikale vaardigheden.” Op woensdag 28 september is er ook ‘breng je sportclub naar school’-dag. “Wij mobiliseren al onze dansers om in hun mooiste dansoutfit naar school te gaan die dag.”