'Contactclown’ Sabrina (47) stapt tocht van 80 km voor vzw Demiclowns: “Ik hoop anderen te inspireren om zich in te zetten voor mensen met dementie”

Sabrina kwam enkele jaren geleden in contact met de vzw Demiclowns. “Ik was al een tijdje vrijwilliger in een rusthuis in Dilbeek en had de Demiclowns daar eens uitgenodigd. Zo leerde ik hun werking kennen”, vertelt Sabrina. “Zij werken op de psychische en fysieke zorg en op het welzijn van mensen met dementie. Ze proberen de rol die mensen vroeger hadden in het leven terug te brengen, ervoor te zorgen dat ze terug in beweging komen en dat ze zich beter voelen. ‘Dat wil ik ook kunnen’, dacht ik. Vijf jaar geleden ben ik begonnen aan een opleiding tot zorgclown en een opleiding bij Clownsense. Nadien ben ik ook opleidingen gaan volgen bij vzw Demiclowns zelf. Tijdens de opleidingen ben ik mezelf tegengekomen. In je clownspersonage leg je een stukje van je eigen persoonlijkheid. Het heeft me goed gedaan.”