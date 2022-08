Circus- en straattheaterfestival ‘De Donderdagen’ brengt show met hoelahoep en folkfuif

Ninove REEKS. Huizen van vertrouwen: “De familie Slaghmuyl­der is grootge­bracht met tafelbier”

Wie Ninove zegt, zegt Witkap. Het bekende bier wordt al decennia lang gebrouwen in brouwerij Slaghmuylder. Die werd 162 jaar geleden opgericht en is binnenkort wellicht aan de zesde generatie bierbrouwers toe. Wij spraken met de vijfde generatie over het rijke verleden van de brouwerij, het verhaal achter de bekende Witkap en de toekomst van de brouwerij.

27 juli