Cinema Central lokt na moeilijke coronaperiode weer volk: “Eerste week van paasvakantie alvast geslaagd”

NinoveCinema Central lokte vorige week weer meer toeschouwers nadat het er door de coronacrisis lang heel rustig bleef. “De paasvakantie is altijd een succesvolle periode en de angst voor corona is verminderd, maar het is nog niet zoals vroeger", aldus uitbater Paul Raes.

De bioscopen krabbelen opnieuw recht na de moeilijke coronaperiode. Ook de meer dan honderd jaar oude Cinema Central in de Lavendelstraat in Ninove ziet opnieuw meer bezoekers over de vloer komen, al is de heropleving nog maar zeer recent. “Drie weken geleden hadden we nog een heel slechte week, de slechtste die we ooit al hadden meegemaakt”, vertelt uitbater Paul Raes. “Het leek of de mensen bang waren om buiten te komen. Misschien had de oorlog in Oekraïne er iets mee te maken. De voorbije week was wel geslaagd, al is het nog niet zoals vóór corona. In de vakantie gaan de mensen doorgaans gemakkelijker naar de bioscoop. Wie niet op reis gaat, zoekt iets anders om naartoe te gaan.”

Quote Wij hebben het voordeel dat we geen huur of personeel moeten betalen, alleen elektrici­teit en verwarming. Dat is ook ons geluk geweest tijdens de coronacri­sis Uitbater Paul Raes

De stijgende prijzen op vlak van energie en elders hebben nog geen impact op de cinema. “Dat is een voordeel van een buurtbioscoop: als ik onze ticketprijzen vergelijk met grotere bioscopen, dan heb je bij ons bijna twee tickets voor dezelfde prijs. Een ticket kost bij ons 8 euro voor een volwassene en 7 euro voor een kind begeleid door een volwassene. Wij hebben het voordeel dat we geen huur of personeel moeten betalen, alleen elektriciteit en verwarming. Dat is ook ons geluk geweest tijdens de coronacrisis. Als je personeel moet betalen en je moet zo lang sluiten, dan ben je als kleine bioscoop anders failliet.”

Van 28 naar 130 bezoekers

Raes is blij dat er de voorbije week opnieuw meer bezoekers komen. “Deze week hadden we tot hiertoe (tot en met zaterdag, nvdr.) tussen de 120 en de 130 bezoekers. Tijdens onze slechtste periode hadden we er amper 28. Toen was er vaak een hele dag een kat te zien en kwamen er ‘s avonds maar twee mensen. Maar we waren niet alleen, het ging overal slecht met de bioscopen.”

De afschaffing van de coronamaatregelen had volgens hem geen impact op het aantal bezoekers. “Dat hebben we niet onmiddellijk gevoeld. Er zijn nu trouwens nog steeds mensen die met een mondmasker binnenkomen, al is het niet meer verplicht. De angst is wel meer verdwenen, maar nu is er dan angst door de oorlog in Oekraïne én er zijn de stijgende brandstofprijzen.”

Veel films

In tegenstelling tot middenin de coronacrisis is er momenteel een groot filmaanbod. “Heel wat films die waren uitgesteld, zijn recent uitgebracht. Sommige films die normaal pas na de paasvakantie in première gingen, werden vervroegd. Daarnaast zijn er ook nieuwe tekenfilms. Maar ik kan slechts vier films per dag spelen. Vooral ‘De Bad Guys’ en ‘Sonic The Hedgehog 2' doen het goed. Naar aanleiding van de film ‘De beste verjaardag ooit’ doen we een speciale actie. Wie naar die film komt kijken als hij of zij verjaart mag - op vertoon van de identiteitskaart - gratis binnen.”