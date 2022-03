Cinema Central even terug naar eind jaren 70 voor cover van nieuw boek: “Bepaalde films waren toen vaak excuus om naakte vrouwen te zien”

Ninove/DenderleeuwCinema Central lag dinsdag even terug in 1979. De buurtbioscoop in de Lavendelstraat in Ninove werd aangepast om de coverfoto te nemen voor het nieuwe boek van Filip Keyaert uit Denderleeuw. De uitstalramen werden in een 70's jasje gestopt met originele filmposters en foto’s, vooral van horror- en erotische films.

Het is al het tweede boek van Filip Keyaert uit Denderleeuw waarin de filmwereld van vroeger centraal staat. Zijn eerste boek, ‘Sterven met tussenpozen’, speelt zich af in een videotheek in de jaren 80. Zijn nieuwe boek ‘Daglicht onbestelbaar’ - waarvoor er nog geen releasedatum is - situeert zich in de bioscoop eind jaren 70. “Ik probeer de leefwereld van de ‘cinema bis’ - vooral erotische films en horrorfilms - weer te geven zoals hij toen was”, vertelt Filip. “Dat waren films die niet voor het grote publiek waren bedoeld. Het verhaal in mijn boek is fictief. Het is een liefdesverhaal tussen drie vrouwen: een ticketverkoopster, een straatprostituee en een stripteasedanseres. In die tijd waren er tussen de voorstellingen vaak een striptease-acts in de bioscoop bij dat soort films.”

Quote Ik hou van oude Italiaanse films en Franse meesters, maar de cinema bis is even belangrijk, sociolo­gisch gezien. Het vormt een onderdeel van de filmge­schie­de­nis. Ik probeer die terug tot leven te wekken Filip Keyaert

Om zijn nieuwe boek een gezicht te geven, trok hij naar Cinema Central. “Het is de bedoeling om hier een mogelijk hoesontwerp voor het boek te maken. Als mensen het boek vastnemen, moesten ze direct weten waarover het gaat. Veel mensen hebben deze wereld gekend. Ook hier in Ninove, in deze zaal, stonden ze rijen dik aan te schuiven. Die films waren toen heel succesvol omdat mensen geen alternatief hadden. De erotische films waren vaak een excuus om naakte vrouwen te zien. Het internet bestond toen nog niet. Het is een wereld die niet meer terugkomt, een wereld die kapot werd gemaakt door het internet. Er was toen ook een enorme vrijheid. Een liefdesrelatie tussen drie vrouwen was iets waar er toen, in die filmwereld, minder krampachtig mee werd omgegaan dan vandaag. Ik ben al 35 jaar fervent met cinema bezig en zou het doodjammer vinden mocht dit onder de mat worden geveegd. Ik hou van oude Italiaanse films en Franse meesters, maar de cinema bis is even belangrijk, sociologisch gezien. Het vormt een onderdeel van de filmgeschiedenis. Ik probeer die terug tot leven te wekken.”

Decor in cinema zoals vroeger

Filip is al heel lang fervent filmliefhebber. “Het is al van kinds af aan een passie, maar eerder als archivaris”, vertelt hij. “Ik ben schrijver van beroep en werk ook nog deeltijds in de zorg. Ik heb voor mijn boeken twee liefdesverhalen geplaatst in een biotoop waar ik me in thuis voel.” Hij kwam zelf met het idee om Cinema Central als locatie te gebruiken voor de hoes van zijn boek. “Ik wandelde voorbij de cinema, bleef staan en dacht: ‘Wat als?’ Je kan dit niet doen in een Kinepolis. Ze gaan dat niet toelaten en de setting klopt bovendien niet. Dit is ook echt nog een decor zoals het toen was. De kassa is nog steeds dezelfde als in die tijd.” Er was dus niet zoveel nodig om de Central een 70's look te geven. “Ik had zelf genoeg posters om op te hangen aan de uitstalramen. We hebben bewust gekozen voor een punksetting.”

Paul Raes, de uitbater van Cinema Central, stemde onmiddellijk toe toen hij de vraag van Filip kreeg. “Al wist ik niet precies wat er zou gebeuren.” Ook hij herinnert zich de jaren van de ‘cinema bis’. “We hebben ooit ‘Central by Night’ gehouden. De inkom stond toen vol. Er was zoveel volk dat er niemand meer binnen kon”, weet Paul nog.

Volledig scherm © Claudia Van den Houte

Volledig scherm © Claudia Van den Houte

Volledig scherm © Claudia Van den Houte

Volledig scherm © Claudia Van den Houte