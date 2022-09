Christine De Glas is nieuwe voorzitter van Open Vld Ninove

Ze was de enige kandidaat en volgt Yves Evenepoel op, die een stap opzij zet na zes jaren. “Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 ben ik actief bij Open Vld in Ninove. Sindsdien is mijn interesse voor de Ninoofse politiek enkel toegenomen en was mijn kandidatuur voor het voorzitterschap een volgende logische stap”, zegt Christine De Glas. “Ik ben dankbaar voor deze opportuniteit, ook al was ik de enige kandidaat-voorzitter. In naam van het bestuur dank ik mijn voorganger Yves, voor zijn jarenlange inzet. Samen met het nieuw verkozen zullen de krijtlijnen verder uitgezet worden. Een sterk team zal klaar staan voor de volgende verkiezingen van 2024. We gaan voor een positief politiek beleid in Ninove.”