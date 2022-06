Chiro uit Meerbeke zit met 150 kinderen anderhalf uur vast in station Oostende door probleem met reservatie: “En ze moeten morgen naar school”

De jeugdbeweging trok zondag op daguitstap naar Oostende en had zowel voor de heen- als terugrit plaatsen gereserveerd op de trein. “Maar al tijdens de heenreis vanuit Denderleeuw bleek de reservatie niet in orde te zijn”, vertelt Jewel D’Herde. “We hadden 150 plaatsen gereserveerd, maar toch moesten zo’n 50 kinderen het doen met een ‘zitje’ in het gangpad. Al konden we toen tenminste nog op de trein en hingen er ook reservatiepapieren op de ramen.”

Anderhalf uur later

Maar voor de terugreis bleek de trein volzet te zijn. “Op het perron in Oostende stonden nog andere jeugdgroepen, goed voor een totaal van zo’n 800 jongeren. En op de trein was slechts plaats voor 500 mensen. We zagen deze keer ook geen reservatiepapieren. Enkele groepen, waaronder wij, moesten wachten. We hebben dan anderhalf uur later een trein genomen en die zou pas na 20 uur in Denderleeuw aankomen. Maar onze kinderen — zes- tot achttienjarigen — moeten maandag naar school en het is voor hen al een heel lange dag geweest. We hadden ‘s ochtends afgesproken om de trein van 7.30 uur te nemen en vonden het al vrij laat om, zoals aanvankelijk gepland, om 18.30 uur weer in Denderleeuw te zijn. Maar de NMBS gaf ons niet veel opties bij de reservatie. We hebben trouwens nog gebeld vandaag (zondag, red.), maar er was geen oplossing.”

“Er was inderdaad een groep van bijna 150 mensen die de trein richting Denderleeuw moest nemen om 16.45 uur en die trein zat vol”, bevestigt NMBS-woordvoerder Bart Crols. “Dat had niets te maken met overboeking. Wel met een andere groep die deze trein genomen had wegens een probleem met de trein die ze eigenlijk moesten nemen. Op die trein had iemand onrechtmatig aan de noodrem getrokken. Finaal zaten we dus met een overvolle trein, in een periode van het jaar waarin veel groepsreizen gebeuren. We proberen die allemaal goed in te plannen. De Chiro kan rekenen op onze welgemeende excuses. Dit was een zeer spijtige samenloop van omstandigheden.”

Volledig scherm Chiro Flos uit Meerbeke heeft met 150 kinderen een tijd vastgezeten in het station van Oostende. © rv

