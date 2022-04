Chiro Appelterre organiseert paaszoektocht

Meerbeke/Neigem 'Kras­jelpaal' markeert hoogste punt van Ninove: “Hopelijk vinden vele Ninovie­ters hier lichtpunt­je en plek van rust”

In het Neigembos werd er woensdag een ‘krasjelpaal’ geplaatst op het hoogste punt van Ninove, 89 meter boven de zeespiegel. De markeringspaal komt er op initiatief van Jeroen Van Assche. Hij diende het voorstel in via het burgerparticipatieplatform ‘100 x 100 en je telt mee’.

