Celina (92) treedt na 42 jaar lief en leed in huwelijksbootje met Antoine (86): “Liefde kent geen leeftijd”

“Liefde kent geen leeftijd”, sprak burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) terwijl ze Celina en Antoine in de echt verbond. De bruid en bruidegom waren zeer opgetogen en fier om eindelijk de stap te zetten. “We zijn al 42 jaar samen en we wilden al eerder trouwen, maar door omstandigheden is het er nu maar van gekomen”, vertellen ze. “Celina heeft bijvoorbeeld hartproblemen en moest verschillende keren opgenomen worden in het ziekenhuis. Een paar jaar geleden hebben we ook een auto-ongeval gehad. Ik heb Celina toen zelf uit de auto gehaald. Omstaanders waren verbaasd hoe snel ik haar uit de auto had gekregen”, zegt Antoine.

Uiteindelijk was het Celina die zo’n drie weken geleden de vraag stelde aan Antoine. “We zaten bij elkaar en ik vroeg: ‘Wat gaan we doen? Trouwen?’”, aldus Celina. Lang moest Antoine niet nadenken. “Ik heb direct ‘ja’ gezegd. Hoe sneller, hoe liever”, lacht Antoine. Dat ook Celina stond te popelen om te trouwen, bleek toen de burgemeester tijdens de huwelijksplechtigheid vroeg of Antoine Celina tot zijn wettige echtgenote wou nemen. “Ja, ikke”, antwoorde Celina, waarop Antoine naar haar gebaarde. “Het is eerst aan Antoine hé”, verduidelijkte De Jonge. Waarna ook Antoine enthousiast “ja” antwoordde.

Volledig scherm Celina Van Laethem (92) en Antoine Beeckmans (86) treden na 42 jaar in het huwelijksbootje in het oud-stadhuis van Ninove. © Claudia Van den Houte

Kinderen

Na de uitwisseling van de ringen en de ondertekening van de huwelijksakte kreeg het kersverse bruidspaar ook een trouwboekje. “Kinderen zullen er wellicht niet meer van komen”, lachte de burgemeester. Zowel Antoine als Celine was eerder al eens getrouwd, maar ze verloren hun partner allebei al op middelbare leeftijd, en hebben kinderen uit hun vorig huwelijk. Celina kreeg zes kinderen, Antoine vijf. Ze hebben daarnaast ook een hele resem kleinkinderen en achterkleinkinderen. Een groot deel van de familie was maandag ook aanwezig op het huwelijk. “Het is hun eigen beslissing, dus wij staan achter dit huwelijk”, zegt Patricia De Vits, één van de kleindochters van Celine.

Antoine en Celine leerden elkaar destijds kennen toen Antoine nog aan het werk was bij de vuilnisophaling. “Haar zoon werkte bij mij”, vertelt Antoine. “Ik ging in die tijd heel vaak naar de zee en haar zoon had me eens gevraagd om Celina mee te nemen. Ik ben dat nadien ook blijven doen en zo was het ‘koekenbak’”, lacht Antoine. “Of ik blij ben dat Celina nu mijn vrouw is? Het zal nog niet!” Een huwelijksreis zit er niet in, maar er was achteraf nog een huwelijksfeest in Meerbeke, waar Celina woont en Antoine - die af en toe nog naar zijn huis in Okegem ging - nu wellicht ook officieel bij haar zal intrekken.

Volledig scherm Celina Van Laethem (92) en Antoine Beeckmans (86) treden na 42 jaar in het huwelijksbootje in het oud-stadhuis van Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Antoine Beeckmans (86) en Celina Van Laethem (92) komen binnen in het oud-stadhuis van Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Celina Van Laethem (92) en Antoine Beeckmans (86) treden na 42 jaar in het huwelijksbootje in het oud-stadhuis van Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Celina Van Laethem (92) en Antoine Beeckman (86) treden na 42 jaar in het huwelijksbootje in het oud-stadhuis van Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Burgemeester Tania De Jonge leest de huwelijksgeloften voor aan Celina Van Laethem (92) en Antoine Beeckmans (86) in het oud-stadhuis van Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Celina Van Laethem (92) en Antoine Beeckmans (86) wisselen ringen uit tijdens hun huwelijk in het oud-stadhuis van Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Burgemeester Tania De Jonge overhandigt het trouwboekje aan Celina Van Laethem (92) en Antoine Beeckmans (86) in het oud-stadhuis van Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Burgemeester Tania De Jonge overhandigt het trouwboekje aan Celina Van Laethem (92) en Antoine Beeckmans (86) in het oud-stadhuis van Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Celina Van Laethem (92) ondertekent de huwelijksakte. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Celina Van Laethem (92) en Antoine Beeckmans (86) treden na 42 jaar in het huwelijksbootje in het oud-stadhuis van Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Burgemeester Tania De Jonge leest de huwelijksgeloften voor aan Celina Van Laethem (92) en Antoine Beeckmans (86) in het oud-stadhuis van Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Celina Van Laethem (92) en Antoine Beeckmans (86) treden na 42 jaar in het huwelijksbootje in het oud-stadhuis van Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Celina Van Laethem (92) en Antoine Beeckmans (86) wisselen ringen uit tijdens hun huwelijk in het oud-stadhuis van Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Celina Van Laethem (92) en Antoine Beeckmans (86) wisselen ringen uit tijdens hun huwelijk in het oud-stadhuis van Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Celina Van Laethem (92) en Antoine Beeckmans (86) wisselen ringen uit tijdens hun huwelijk in het oud-stadhuis van Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Burgemeester Tania De Jonge overhandigt het trouwboekje aan Celina Van Laethem (92) en Antoine Beeckmans (86) in het oud-stadhuis van Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Antoine Beeckmans (86) ondertekent de huwelijksakte in het oud-stadhuis van Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Burgemeester Tania De Jonge overhandigt het trouwboekje aan Celina Van Laethem (92) en Antoine Beeckmans (86) in het oud-stadhuis van Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Celina Van Laethem (92) en Antoine Beeckmans (86) treden na 42 jaar in het huwelijksbootje in het oud-stadhuis van Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Celina Van Laethem (92) en Antoine Beeckmans (86) treden na 42 jaar in het huwelijksbootje in het oud-stadhuis van Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Celina Van Laethem (92) en Antoine Beeckmans (86) krijgen na hun huwelijk een knuffel van achterkleinzoon Dylano (8). © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Burgemeester Tania De Jonge met kersvers bruidspaar Celina Van Laethem (92) en Antoine Beeckmans (86) in het oud-stadhuis van Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Celina Van Laethem (92) en Antoine Beeckmans (86) verlaten het oud-stadhuis van Ninove na de huwelijksplechtigheid. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Celina Van Laethem (92) en Antoine Beeckmans (86) verlaten onder geclaxonneer het Oudstrijdersplein in Ninove. © Claudia Van den Houte