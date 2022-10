CC De Plomblom start nieuw filmseizoen dinsdag met ‘La Civil’

NinoveCultuurcentrum De Plomblom en de Ninoofse filmclub Lucifer slaan de handen in mekaar en zorgen dit seizoen voor een gezamenlijke filmprogrammatie. ‘La Civil’ is op dinsdag 4 oktober de openingsfilm.

Tot vorig seizoen waren er in de meeste maanden twee filmvertoningen in CC De Plomblom. Voortaan is dat er nog maar één: filmclub Lucifer zorgt voor de programmatie, het cultuurcentrum faciliteert de vertoning. Elke maand presenteren ze een recente kwaliteitsfilm, een zinderende film van al wat langer geleden of een onbekende filmparel uit een ver-weg-land. Bij elke film zorgt de filmclub voor een inleiding. De films spelen telkens op dinsdag om 20 uur, met inleiding om 19.45 uur. Tickets kosten 6 euro of 5 euro met vriendenpas of reductie.

Als openingsfilm werd gekozen voor ‘La Civil’, het fictiedebuut van de Belgisch-Roemeense regisseur Teodora Ana Mihai. ‘La Civil’ vertelt het verhaal van Cielo, vertolkt door de Mexicaanse actrice Arcelia Ramírez. Cielo probeert haar ontvoerde tienerdochter terug te krijgen uit de handen van een drugskartel. Wanneer de autoriteiten geen hulp bieden, neemt Cielo het heft in eigen handen en transformeert ze geleidelijk van een huisvrouw in een wraakzuchtige militant. ‘La Civil’ is een film over een vrouw die geen slachtoffer wil zijn, maar terugvecht vanuit haar oerkracht als moeder.

Meer info via www.ccdeplomblom.org.

Filmprogrammatie seizoen 2022-2023

Dinsdag 15 november: Quo vadis, Aida? (regie Jasmila Žbanić)

Dinsdag 13 december: The Father (regie Florian Zeller)

Dinsdag 10 januari: Inexorable (regie Fabrice Du Welz)

Dinsdag 14 februari: The worst person in the world (regie Joachim Trier)

Dinsdag 7 maart: Gett: The Trial of Viviane Amsalem (regie Ronit & Shlomi Elkabetz )

Dinsdag 25 april: A hero (regie Asghar Farhadi)

Dinsdag 2 mei: Madres Paralelas (regie Pedro Almodóvar)

Dinsdag 20 juni: The last duel (regie Ridley Scott)

