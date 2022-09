CC De Plomblom opent seizoen zaterdag met ‘autovrije’ voorstelling en opent volgende week ‘Café Cultuur’

‘Afscheid van een auto’ is een verhaal van afscheid. Van autobezit in het algemeen en van één geliefde auto in het bijzonder. In 1982 reisden romancier Julio Cortazar en fotografe Carol Dunlop van Parijs naar Marseille. Via de Autoroute du Soleil, aan boord van hun Volkswagenbusje. Ze deden er een volle maand over, omdat ze op elke snelwegparking een stop maakten en op elke tweede parking de nacht doorbrachten. Deze absurd-poëtische reis resulteerde in de roman ‘De Autonauten van de Kosmosnelweg’. In 2020 deed theater- en audiomaker Adriaan Van Aken (Het Nieuwstedelijk) deze reis over. Volgens hetzelfde reglement, maar in zijn eentje, aan boord van zijn gezinswagen. Doel: na 30 dagen en 60 stops Marseille bereiken en daar zijn wagen van de hand doen. Om vervolgens een autoloos bestaan aan te vatten. ‘Afscheid van een auto’ speelt op zaterdag 17 september om 20 uur, aan de vooravond van autovrije zondag.