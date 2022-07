Carrefour Market op Graanmarkt in nieuw jasje

Na vier dagen van intense werken gingen de deuren weer open. De supermarkt kreeg een nieuwe aanblik. “Met nieuwe grote ramen zorgen we ervoor dat de winkel een opener zicht krijgt”, vertellen zaakvoerders Frida De Geyter en Wim De Coninck. “Er kwam een volledig nieuwe inkom en de versmarkt werd uitgebreid, zodat we voortaan nog meer verse producten kunnen aanbieden. Ook werden er overal nieuwe koelkasten en diepvriezers geplaatst. Alles werd trouwens energiezuinig gemaakt, met onder meer ledverlichting en warmte-recuperatie. De werken vonden een weekje later plaats dan aanvankelijk gepland omdat we op de koelkasten hebben moeten wachten, maar verder is alles vlot verlopen.”